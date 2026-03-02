Non aveva mai conseguito la patente e l’auto che guidava, un’Alfa 159, era priva di assicurazione. Quando una pattuglia ha tentato di fermarlo per un controllo stradale, il 20enne al volante ha deciso di accelerare, dando il via a un inseguimento tra le strade di Modena. La corsa è durata pochi minuti ma si è conclusa in modo drammatico.

Percorrendo via Ciro Menotti, il giovane ha invaso la corsia opposta e si è schiantato frontalmente contro una Lancia Y. Nell’impatto sono rimaste ferite la donna alla guida dell’utilitaria e la madre di 89 anni che viaggiava con lei. Le condizioni dell’anziana sono apparse subito gravissime: trasportata d’urgenza all’ospedale di Ospedale di Baggiovara, è stata ricoverata in terapia intensiva, dove è poi deceduta a causa delle lesioni riportate.

Tentativo di fuga e arresto

Subito dopo lo schianto, il 20enne e gli altri tre occupanti dell’Alfa 159 hanno tentato di allontanarsi a piedi. I Arma dei Carabinieri sono però riusciti a bloccare rapidamente il conducente e altri due passeggeri, risultati minorenni. Proseguono invece le ricerche del quarto giovane, riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce e ora ricercato per essere condotto in questura.

Il conducente è stato arrestato con accuse pesanti: omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Modena è stato trasferito nel carcere Sant’Anna, dove resta in attesa dell’udienza di convalida. Gli inquirenti stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità degli altri occupanti del veicolo.