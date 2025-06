Domenica 29 giugno si è verificata una nuova aggressione ai danni di un dipendente Actv, l’azienda di trasporto pubblico veneziana. L’episodio è avvenuto in mattinata sul vaporetto della linea 5.1, nel canale della Scomenzera, poco prima dell’approdo a Piazzale Roma. Protagonista dell’alterco un turista italiano, che ha perso il controllo dopo che solo lui era riuscito a salire a bordo del mezzo, mentre la moglie e il figlio erano rimasti a terra nei pressi della fermata Santa Lucia.

Alla richiesta di attendere i familiari, l’equipaggio ha risposto che per motivi di sicurezza non era possibile fermare la corsa. A quel punto l’uomo ha dato in escandescenze, urlando e cercando di strappare una cima dalla bitta del vaporetto. Il marinaio è stato spintonato, e secondo alcuni testimoni l’aggressore avrebbe anche tentato di colpirlo con un pugno. La scena è stata ripresa in video dal ponte del People Mover e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e della polizia locale, supportate dagli steward estivi dislocati alle fermate.

Sindacati in allarme per la sicurezza dei lavoratori

Il pomeriggio dello stesso giorno ha visto un secondo episodio di violenza, stavolta su un vaporetto della linea 2 in partenza dal Lido. In questa occasione, un altro passeggero, rimasto a terra, ha rivolto insulti e persino sputi a un marinaio Actv. Due episodi in poche ore che hanno scatenato l’indignazione dei sindacati.

Usb e Filt Cgil hanno espresso piena solidarietà ai lavoratori aggrediti, denunciando una situazione sempre più insostenibile. “Non è più tollerabile che chi alza le mani contro un lavoratore se la cavi con poco o nulla”, scrivono i rappresentanti sindacali, chiedendo misure immediate a tutela del personale. Le organizzazioni sindacali segnalano anche la loro preoccupazione per il futuro dell’azienda, alla luce dei tagli previsti dal Ministero a partire dal prossimo anno.