Una vicenda drammatica, avvenuta nel cuore di Venezia, ha trovato una nuova svolta giudiziaria. Joachim Vogel, criminologo tedesco in vacanza con la famiglia, morì tragicamente il 17 agosto 2013 durante un giro in gondola sul Canal Grande. Con lui c’erano la moglie e i tre figli, quando la piccola imbarcazione fu travolta da un vaporetto dell’Actv, l’azienda dei trasporti pubblici lagunari. Secondo quanto ricostruito, l’impatto fu causato da una manovra azzardata del vaporetto nel tentativo di evitare la collisione con altri due mezzi pubblici, anch’essi in servizio.

Vogel perse la vita nel disperato tentativo di proteggere la figlia più piccola. La scena lasciò sgomenti cittadini e turisti e portò all’apertura di un processo penale. Nel primo grado, nel 2018, i comandanti dei tre mezzi coinvolti furono condannati per omicidio colposo, ma la famiglia della vittima non ricevette il risarcimento sperato.

La svolta in Appello e il maxi risarcimento

A distanza di oltre dieci anni dalla tragedia, la Corte d’Appello di Venezia ha ribaltato la sentenza precedente, riconoscendo un risarcimento complessivo di 4 milioni di euro alla famiglia del turista. Il tribunale ha attribuito la responsabilità principale dell’incidente all’Actv, chiamata ora a contribuire per il 55% della somma. Il restante 45% dovrà essere versato da due gondolieri coinvolti nel sinistro.