Un bimbo di cinque anni è stato morso al volto dal cane dei nonni mentre giocava in cortile lo scorso lunedì dell’Angelo. L’episodio si è verificato nelle campagne tra Borgo San Michele e Borgo Faiti, a Latina. Il piccolo ha riportato gravi lesioni alla faccia. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per le prime cure, poi il bimbo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

In base a quanto ricostruito, il bambino stava giocando sotto il controllo dei genitori insieme alla sorellina. Insieme a loro correva liberamente anche il cane di casa, un meticcio, che fino al momento dell’incidente non aveva mai destato particolare allarme nelle reazioni ai movimenti dei bimbi. Anche i veterinari dell’Asl non hanno ravvisato disturbi comportamentali nel cane e lo hanno ridato in custodia ai proprietari.