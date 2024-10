Morta carbonizzata in un incidente, per i pm è stata una messinscena: indagato per omicidio il marito

La madre di Lucia Salcone, la donna di San Severo di 47 anni deceduta in un tragico incidente stradale il 27 settembre, ha chiesto all’avvocato Michele Calvano di ottenere chiarezza sulla morte della figlia. Il dolore della famiglia è profondo, e ciò che cercano ora è una sepoltura dignitosa e la verità su quanto accaduto quella notte. Al momento, l’incidente è oggetto di indagini, con l’ipotesi che possa non essere stato un evento accidentale. Il marito di Lucia è infatti indagato con l’accusa di omicidio volontario, anche se non vi sono ancora certezze su quanto accaduto.

L’incidente e i dubbi degli inquirenti

Secondo la ricostruzione dei fatti, nella notte tra il 27 e il 28 settembre, la Fiat 500 su cui viaggiava la coppia è uscita di strada sulla provinciale San Severo-Castelnuovo della Daunia, finendo contro un albero e incendiandosi subito dopo. Lucia è morta nel rogo, mentre l’uomo ha riportato ustioni alle braccia e alle mani, affermando di aver tentato inutilmente di salvare la moglie dalle fiamme. Tuttavia, le dichiarazioni dell’uomo e la dinamica dell’incidente non hanno convinto completamente gli inquirenti, che stanno approfondendo l’ipotesi di una possibile messinscena.

Le ultime ore di vita

La sera dell’incidente, la coppia aveva trascorso del tempo in una pizzeria con amici, per poi dirigersi verso uno dei loro terreni agricoli per un controllo, essendo stati vittime in passato del furto di uva. Nonostante non risultino denunce di maltrattamenti nei confronti di Lucia, alcune voci di paese riportano che i rapporti tra i due non fossero più sereni come un tempo, e si parlerebbe di litigi legati a questioni di proprietà. L’avvocato dell’uomo ha ribadito che i figli della coppia sostengono il padre in questo difficile momento, esprimendo anche disappunto verso i commenti irrispettosi apparsi sui social media.

Le indagini

Gli inquirenti hanno disposto sia un’autopsia sul corpo di Lucia Salcone, sia una perizia tecnica sull’auto coinvolta nell’incidente, sequestrata per accertare se la tragedia sia stata realmente causata da un incidente stradale o se si tratti di un evento premeditato. Le autorità stanno cercando di stabilire se Lucia sia deceduta a causa dell’incidente o in un momento precedente, sollevando ulteriori dubbi sulla dinamica riportata.