Nei salotti dei talk show italiani si parla della possibile escalation militare in Ucraina e del referendum dell’8 e del 9 giugno. “La Russia – avverta Maurizio Molinari – potrebbe usare armi nucleari tattiche perché l’azione ucraina viola la sovranità nazionale russa”. “Putin non fa la guerra per 15 chilometri di Donbass” spiega Gianni Riotta.

“Questi referendum – tuona il leader di Italia Viva Matteo Renzi – sono come vedere i Flinstones in Tv, guardano indietro”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Ucraini hanno coraggio figlio della disperazione. Putin non può pretendere la resa”. (Beppe Severgnini, Otto e mezzo)

“Da Putin escalation verbale”. (Lucio Caracciolo, Otto e mezzo)

“La guerra finirà quando i russi vorranno”. (Anne Applebaum, Otto e mezzo)

“Bisogna portare Putin al tavolo delle trattative”. (Ilaria D’Amico, 4 di Sera)

“Putin non fa la guerra per 15 chilometri di Donbass”. (Gianni Riotta, 4 di Sera)

“La Russia potrebbe usare armi nucleari tattiche perché l’azione ucraina viola la sovranità nazionale russa”. (Maurizio Molinari, L’aria che tira)

“Referendum? Meloni faceva prima a stare a casa”. (Lorenza Ghidini, Tagadà)

“È un cattivo esempio chi ricopre ruoli istituzionali e invita ad andare al mare, poi non lamentiamoci se quando si va a votare per le elezioni politiche l’astensione cresce”. (Chiara Gribaudo, Partito Democratico, Sky Start)

“Campo largo vuole dare una spallata al governo. Scelta di non votare è legittima”. (Giovanni Sallusti, Tagadà)

“Questi referendum sono come vedere i Flinstones in Tv, guardano indietro”. (Matteo Renzi, Sì o no)

“Dl Sicurezza? Ennesimo tentativo di nascondere un fallimento”. (Chiara Appendino, Tagadà)

“Il Governo e la maggioranza sono dei veri ingannatori. Fino a ieri, chi faceva blocchi stradali per protestare – magari dopo aver perso il lavoro – era già sanzionato dal codice penale. Oggi vogliono mettere in carcere la crisi sociale. Si passa da una sanzione amministrativa a un reato penale, con la possibilità di finire in prigione fino a due anni”. (Angelo Bonelli, Agorà)

“Questo è un governo che sta facendo macelleria sociale”. (Alessandro Zan, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Dazi? Sono necessari per l’occidente, il gap tecnologico che ci ha protetto dalla Cina ormai non c’è più”. (Mattia Adani, Coffee Break)