L’ex ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha affermato alla tv Kan che Israele sta armando una banda criminale di jihadisti di Gaza, legati all’Isis, per combattere Hamas. Si tratterebbe, riportano i media israeliani, del clan Abu Shabab, che negli ultimi giorni è stato visto operare in una zona vicino al valico di Kerem Shalom, sotto il controllo militare israeliano.

Kalashnikov e altre armi al clan Abu Shabab

Fonti della Difesa hanno confermato a Times of Israel che Israele ha fornito kalashnikov e altre armi ai membri di un gruppo armato di Gaza, con l’approvazione del premier Benyamin Netanyahu ma senza il consenso del gabinetto di guerra.

Il gruppo, talvolta descritto come una milizia e talvolta come una banda criminale, è guidato da Yasser Abu Shabab, membro di un grande clan nella parte meridionale di Gaza, scrive il Times of Israel precisando che la censura militare ha autorizzato la pubblicazione della notizia.

Le armi sequestrate ad Hamas fornite al clan

Secondo fonti della difesa, tra le armi fornite da Israele alla banda di Abu Shabab figurano anche alcune armi sequestrate da Israele ad Hamas durante la guerra. La milizia opera a Rafah, in un’area sotto il controllo militare israeliano.

La scorsa settimana Hamas ha pubblicato un video che la mostra mentre prende di mira i membri del gruppo. Abu Shabab – prosegue il sito israeliano – sostiene di proteggere i convogli di aiuti umanitari che entrano a Gaza, mentre altri lo accusano di saccheggiarli.