Non rinunciare al gusto: con la super offerta MD rinfreschi il tuo palato e rendi felici davvero tutti. Sta andando a ruba.

L’estate è ormai alle porte e le temperature sono già proibitive in diverse parti d’Italia. C’è chi ha la fortuna di trovare un po’ di fresco trascorrendo qualche giornata al mare e chi, invece, deve accontentarsi di farlo mangiando un gelato. Anche concedersi il gelato, però, per alcune famiglia è diventato un lusso.

I prezzi, sia del gelato sfuso che di quello confezionato, in alcuni casi, dono davvero esagerati e per accontentare tutta la famiglia si rischia di spendere davvero tanto. In soccorso, tuttavia, di tutti arriva la super offerta MD che, fino al 15 giugno, propone una vasta gamma di gelati in offerta, di vari gusti, che mettono d’accordo tutti.

I gelati in super offerta da MD: ecco cosa comprare

Nel reparto gelati, fino al 15 giugno, è possibile acquistare diverse tipologie di gelati che piacciono sia agli adulti che ai bambini. Dai coni ai biscotti, dalle coppe fino alle vaschette di diversi gusti, l’offerta MD sui gelati è davvero variegata, ma andiamo a scoprirla nel dettaglio. Al prezzo di 1,49 euro, si può acquistare una confezione di Fragolò che contiene 6 ghiaccioli fragola e panna, amatissimi soprattutto dai bambini.

Chi, invece, ama il gelato in vaschetta può scegliere tra quello al cacao, caffè, amarena, yogurt e frutti di bosco: 500 gr di gelato costa solo 1,89 euro. Per 300 grammi di gelato della Pasticceria del centro, invece, servono 3,49 euro. Anche in questo caso, l’offerta è valida per diversi gusti ovvero pasticciotto, tartufo e caramello.

Con 1,99 euro, invece, si portano a casa 6 coppette panna e cioccolato mentre per l’amatissima e famosissima Coppa del Nonno bisogna spendere qualcosina in più. In particolare, con 2,99 euro si acquistano 4 Coppe del Nonno.

Tra i gelati più amati da adulti e bambini, poi, c’è il classico biscotto trigusto (cioccolato, panna e zabaione): 6 biscotti grandi trigusto sono in offerta a 1,99 euro. Infine, anche da MD, fino al 15 giugno, si possono acquistare 8 cornetti Algida a 3,99 euro.

Sono tante, dunque, le offerte sui gelati che è possibile trovare da MD e che stanno già andando a ruba. Senza spendere una fortuna, dunque, si possono portare a casa vari gusti, vari formati, accontentando tutti i membri della famiglia e avendo, così, anche qualcosa da offrire qualora, a casa, dovessero arrivare ospiti inaspettati. Non perdete tempo, dunque, e correte ad acquistare il vostro gelato preferito.