Morti in un incidente tre giovani tifosi del Foggia tra i 13 e i 21 anni, stavano tornando da Potenza

Nella tarda serata di ieri, un drammatico incidente stradale ha causato la morte di tre giovani tifosi del Foggia. Le vittime avevano rispettivamente 13, 17 e 21 anni, e stavano tornando da Potenza, dove avevano assistito a una partita del Foggia valida per la nona giornata del girone C di Serie C, conclusasi con un pareggio (1-1). Il tragico scontro è avvenuto a pochi chilometri dalla città, lungo i primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi.

Cosa è successo

L’incidente ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente. Un altro giovane tifoso è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza dal personale del 118. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno monitorando costantemente la situazione.

Sul luogo del tragico scontro sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per prestare soccorso e avviare le prime indagini. La Polizia stradale sta conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente, mentre la Procura della Repubblica di Potenza ha già aperto un’inchiesta per determinare eventuali responsabilità.

Il cordoglio

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha espresso il profondo dolore della città in un messaggio sui social media, dichiarando: “È una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime.” L’intera comunità è scossa da questo tragico evento, manifestando vicinanza alle famiglie coinvolte.