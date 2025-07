È morto Claudio Ercoli, uno dei feriti nell’esplosione avvenuta il 4 luglio in un deposito di Gpl alla periferia di Roma. L’uomo aveva riportato ustioni gravi sul 55% del corpo e nonostante i soccorsi tempestivi, non ce l’ha fatta. A estrarlo dalla sua auto in fiamme era stato un carabiniere, che lo aveva caricato su una pattuglia per trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso.

La Procura di Roma ora potrebbe contestare il reato di omicidio colposo nel fascicolo aperto sull’incidente. Intanto, al Policlinico Umberto I, i poliziotti Marco Neri e Francesco D’Onofrio, anch’essi gravemente ustionati, saranno sottoposti a interventi chirurgici ricostruttivi.