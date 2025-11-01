Si chiamava Carmine Griffone la guardia giurata che nella tarda serata di ieri è morto all’interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento, chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell’intera linea ferroviaria dell’Eav.

Dentro la stazione di Tufara Valle, Apollosa, in provincia di Benevento

La vittima, che aveva 55 anni, in serata si era recata a lavoro. Il vigilante, giunto in zona per il suo turno di lavoro, è finito schiacciato sotto a un grosso cancello di ferro che aveva appena aperto per accedere all’area da vigilare, adibita a deposito di mezzi e materiali delle imprese che operano nel cantiere.

Il cancello, secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento sarebbe uscito dai binari schiantandosi al suolo e schiacciando l’uomo che è morto sul colpo per un sospetto trauma cranico.

A dare l’allarme è stato un collega vigilante che, passando in zona, si è accorto di quanto era accaduto mentre Carmine era già esanime. Sul posto sono intervenuti i vigile del fuoco, i carabinieri ed i sanitari ma per il vigilante non c’è stato nulla da fare.

L’area e il cancello sono stati posti sotto sequestro da parte degli inquirenti. La salma è stata invece trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “San Pio” di Benevento dove la prossima settimana verrà effettuata l’autopsia.

Al momento sono state iscritte nel registro degli indagati due persone, entrambe rappresentanti legali di due società impegnate sul posto.