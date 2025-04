Morto un Papa se ne fa un altro, dice un proverbio un po’ cinico ma realistico.

Vediamo come e cerchiamo di individuare i possibili ma forse non probabili successori di Francesco. Dice un altro proverbio: entri in Conclave Papa e esci cardinale. La storia della Chiesa offre molti esempi.

Il prossimo Papa sarà scelto tra i membri del Collegio Cardinalizio, attualmente composto da 253 cardinali. Di questi però solo 140 sono eleggibili, avendo meno di 80 anni.

Marco Vitaloni su Virgilio notizie tenta un primo elenco. Due, scrive, sono i papabili italiani:

1 Pietro Parolin, 70 anni, segretario di Stato Vaticano.

2 marzo Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e inviato speciale del Papa per la guerra in Ucraina.

Seguono gli stranieri. Guida la lista

3 il tedesco Gerhard Müller, ex Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, uno dei principali esponenti della corrente all’opposizione di Bergoglio.

4 Il francese Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia,

5 il maltese Mario Grech,

6 il portoghese José Tolentino de Mendonça

7 il lussemburghese Jean Claude Hollerich,

8 Wilton Gregory, arcivescovo di Washington,

9 Blase Cupich, arcivescovo di Chicago,

10 Sergio da Rocha, arcivescovo di São Salvador da Bahia,

11 Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo di Manaus.

Come si sceglie un Papa: il Conclave

Come si sceglierà il nuovo Papa viene descritto nei dettagli da Philip Pullella, Crispian Balmer e Joshua McElwee di Reuters.

La Chiesa cattolica romana darà inizio a rituali elaborati, radicati nella tradizione e regolati da una costituzione nota come Universi Dominici Gregis (Di tutto il gregge del Signore), approvata da Papa Giovanni Paolo II nel 1996 e rivista da Papa Benedetto XVI nel 2007 e nel 2013.

I cardinali di età pari o superiore a 80 anni possono partecipare alle congregazioni generali, ma non possono entrare nel conclave per eleggere il prossimo papa, che è un’assemblea di cardinali di età inferiore agli 80 anni.

Tradizionalmente, si osserva un periodo di lutto di 15 giorni prima dell’inizio di un conclave. Prima delle sue dimissioni nel 2013, Papa Benedetto modificò la costituzione per consentirne l’inizio anticipato, se i cardinali lo desideravano, o al massimo 20 giorni dopo la morte, se alcuni cardinali avessero difficoltà a raggiungere Roma.

Il conclave si tiene nella Cappella Sistina, sotto gli affreschi del Giudizio Universale di Michelangelo.

Fino ai due conclavi del 1978 che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, i cardinali alloggiavano in stanze di fortuna intorno alla Cappella Sistina.

Dal conclave del 2005 che elesse Papa Benedetto, votano nella Cappella Sistina, ma alloggiano nella foresteria di Santa Marta, con circa 130 stanze. Santa Marta è isolata e i cardinali vengono portati in autobus alla Cappella Sistina.

Il termine “conclave” deriva dal latino e significa “con una chiave”. Deriva da una tradizione iniziata nel XIII secolo, in cui i cardinali venivano rinchiusi per costringerli a decidere il più rapidamente possibile e limitare le interferenze esterne.

Oggi ai partecipanti è vietata qualsiasi comunicazione con il mondo esterno. Telefoni, internet e giornali non sono ammessi e la polizia vaticana utilizza apparati di sicurezza elettronici per far rispettare le regole.

Ad eccezione del primo giorno del conclave, in cui si tiene una sola votazione, i cardinali votano due volte al giorno.

Per l’elezione è necessaria una maggioranza di due terzi più uno. Se nessuno viene eletto dopo 13 giorni, si tiene un ballottaggio tra i due candidati principali, ma è comunque necessaria una maggioranza di due terzi più uno. Questo per promuovere l’unità e scoraggiare la ricerca di candidati di compromesso.

Il nuovo papa indossa paramenti bianchi preparati in tre taglie e siede su un trono nella Cappella Sistina per ricevere gli altri cardinali, che gli rendono omaggio e giurano obbedienza.

Il mondo saprà che un papa è stato eletto quando un funzionario brucerà le schede di carta con speciali sostanze chimiche per far uscire del fumo bianco dal camino della cappella. Il fumo nero indica un voto inconcludente.

Habemus Papam

L’elettore più anziano tra i cardinali diaconi, attualmente il cardinale francese Dominique Mamberti, sale sul balcone centrale della Basilica di San Pietro per annunciare alla folla in piazza “Habemus Papam” (Abbiamo un Papa).

Il nuovo papa appare quindi e impartisce alla folla la sua prima benedizione da pontefice.

Il cardinale camerlengo (il cardinale irlandese-americano Kevin Farrell) gestirà gli affari ordinari della Chiesa durante la “sede vacante”.

Il camerlengo e tre assistenti scelti tra i cardinali di età inferiore agli 80 anni, noti come cardinali elettori, decidono quando la salma del papa deve essere portata nella Basilica di San Pietro per essere onorata dal pubblico.

Si assicurano inoltre che l'”Anello del Pescatore” del papa e il suo sigillo di piombo vengano rotti, in modo che non possano essere utilizzati da altri. Non viene eseguita alcuna autopsia.

Il camerlengo chiude e sigilla la residenza personale del papa.

I riti di lutto durano nove giorni, e la data del funerale e della sepoltura sarà decisa dai cardinali. L’Università Dominici Gregis afferma che dovrebbero iniziare tra il quarto e il sesto giorno dopo la sua morte.

Papa Francesco ha modificato e semplificato i riti funebri papali nel 2024.

La messa funebre è ancora prevista in Piazza San Pietro, ma a differenza di molti predecessori, Francesco ha chiesto di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

Francesco ha anche chiesto di essere sepolto in una semplice bara di legno, a differenza dei suoi predecessori che venivano sepolti in tre bare interconnesse di cipresso, piombo e quercia. Ha chiesto che il suo corpo non fosse esposto su una piattaforma rialzata, o catafalco, nella Basilica di San Pietro per essere ammirato dai visitatori di Roma, come era accaduto con i precedenti papi.