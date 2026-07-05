C’era una volta la multa lasciata sul parabrezza dell’auto. Oggi, invece, la gestione delle sanzioni stradali è sempre più digitale. Con l’aumento dei controlli effettuati tramite autovelox, tutor e sistemi di videosorveglianza, le notifiche vengono ormai recapitate attraverso canali telematici della pubblica amministrazione.

Per semplificare ulteriormente il processo, la Polizia Stradale ha attivato un portale dedicato alle sanzioni amministrative. La piattaforma consente ai cittadini di consultare i verbali notificati in formato digitale e di svolgere diverse operazioni senza recarsi fisicamente agli uffici.

Come funziona il portale delle multe

Accedendo al portale è possibile verificare immediatamente l’eventuale presenza di multe a proprio carico. Il sistema raccoglie in un’unica area digitale tutte le informazioni relative alle violazioni del codice della strada accertate dalla Polizia Stradale.

Dopo l’accesso, l’utente può consultare i verbali notificati tramite Send, il servizio di notifiche digitali della pubblica amministrazione, visualizzare la documentazione disponibile e monitorare lo stato delle pratiche. L’obiettivo è ridurre la burocrazia cartacea e rendere più trasparente la gestione delle sanzioni.

Accesso, documenti e controlli sulle infrazioni

Per utilizzare il servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Una volta entrati, è possibile consultare le pratiche, scaricare documenti e visualizzare anche le immagini relative alle infrazioni rilevate da sistemi automatici.

Tra le funzioni disponibili c’è anche la comunicazione dei dati del conducente, il disconoscimento della proprietà del veicolo nei casi previsti e il controllo dell’avanzamento delle pratiche. È inoltre possibile richiedere l’accesso agli atti per ottenere i fotogrammi di autovelox e tutor, utili a verificare la correttezza della rilevazione.

Pagamenti e ricorsi online

Il portale permette anche di pagare direttamente le sanzioni attraverso il collegamento con PagoPA. In alternativa, chi ritiene ingiusto un verbale può presentare ricorso al prefetto entro 60 giorni o al giudice di pace entro 30 giorni, secondo le procedure previste dalla legge.

Il servizio riguarda esclusivamente le multe della Polizia Stradale notificate tramite Send e non include quelle emesse da polizie locali o altri enti. Si tratta quindi di uno strumento dedicato che punta a rendere più rapido, trasparente e digitale l’intero iter delle sanzioni stradali.