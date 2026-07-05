Il 2025 segna un nuovo campanello d’allarme per il clima italiano, con mari sempre più caldi e temperature ben oltre la media storica. Secondo il Rapporto “Il clima in Italia nel 2025” del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), la temperatura media annuale dei mari italiani si è attestata intorno ai 20°C, con picchi estivi superiori ai 26°C a luglio (26,64°C) e agosto (26,48°C), facendo registrare un’anomalia di +1,18°C rispetto al periodo 1991-2020.

I numeri

Il 2025 risulta così il secondo anno più caldo dal 1982, confermando una tendenza ormai consolidata: “Dal 2000 in poi, in quasi tutti gli anni, si sono registrati in Italia valori più alti della media”. Anche le temperature atmosferiche seguono lo stesso andamento, con un’anomalia media di +1,03°C e un giugno particolarmente estremo (+3,23°C).

Il report evidenzia inoltre eventi meteo sempre più intensi, tra piogge eccezionali, frane e allagamenti. Sul piano delle strategie, si sottolinea che “Sono due gli ambiti di intervento fondamentali per combattere il mutamento del clima: la mitigazione e l’adattamento”, mentre la presidente di Ispra e Snpa, Maria Alessandra Gallone, avverte: “Il cambiamento climatico non è più una sfida del futuro, ma una realtà con cui siamo già chiamati a confrontarci”.