Novità importanti per gli automobilisti italiani: da oggi sarà possibile pagare le multe stradali in modo più flessibile. La piattaforma nazionale pagoPA, che gestisce i pagamenti verso la pubblica amministrazione, ha siglato un accordo con Klarna, società leader nei servizi di rateizzazione online. L’intesa consente di suddividere l’importo delle sanzioni amministrative in più rate, alleggerendo l’impatto economico immediato. Si tratta di una nuova opzione che si aggiunge a quelle già presenti sulla piattaforma, come il servizio “Paga in 3 rate” di PayPal, con l’obiettivo di rendere i pagamenti alla Pubblica amministrazione sempre più semplici e digitali.

Come funziona il pagamento rateale

Per accedere al nuovo servizio, basta utilizzare l’app IO, lo strumento ufficiale per i servizi digitali della PA. Dopo aver effettuato l’accesso tramite SPID o Carta d’identità elettronica, l’utente può selezionare la funzione “Inquadra” e scansionare il codice QR presente sull’avviso di pagamento della multa. Chi ha attivato il servizio Send riceverà direttamente la notifica del verbale sull’app, da cui sarà possibile procedere al pagamento in pochi passaggi.

Pagare in tre rate senza costi aggiuntivi

Nel momento conclusivo della transazione, tra le opzioni di pagamento disponibili comparirà anche Klarna. Se selezionata, la sanzione potrà essere saldata in tre rate mensili, senza costi aggiuntivi né interessi. Gli utenti che non dispongono ancora di un account Klarna possono crearne uno rapidamente e associare una carta di credito o di debito per l’addebito automatico delle rate successive.