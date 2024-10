La mummia di una donna imbalsamata con la bocca spalancata nell’urlo della morte ha rivelato i suoi segreti, 35 secoli dopo, tranne uno: come è stata uccisa.

A vedere la foto della mummia viene da pensare al celebre quadro del pittore norvegese Edvard Munch, L’urlo. Il dipinto però risale al 1893 mentre la mummia è stata scoperta mezzo secolo dopo.

Con la bocca spalancata, bloccata per l’eternità in quello che sembra essere un urlo, un’antica donna egizia catturò l’immaginazione degli archeologi che scoprirono i suoi resti mummificati nel 1935 in una tomba vicino a Luxor.

La mummia della donna urlante

Ancora affascinati dalla “donna urlante” morta circa 3.500 anni fa, un team di scienziati ha recentemente utilizzato scansioni TC per rivelare dettagli sulla morfologia della mummia, sulle sue condizioni di salute e sulla sua conservazione.

Inoltre ha impiegato immagini a infrarossi e altre tecniche avanzate per “sezionare virtualmente” i resti e capire cosa avrebbe potuto causare la sua sorprendente espressione facciale.

Le loro scoperte, pubblicate sulla rivista Frontiers in Medicine, hanno rivelato che la donna aveva 48 anni quando morì, sulla base dell’analisi di un’articolazione del bacino che cambia con l’età.

Come è stata imbalsamata?

Alcuni aspetti del processo utilizzato per mummificarla risaltavano. Il suo corpo è stato imbalsamato con incenso e resina di ginepro, sostanze costose e sontuose che sarebbero state scambiate da lontano, ha affermato in una dichiarazione l’autore dello studio Sahar Saleem, professore di radiologia al Kasr Al Ainy Hospital dell’Università del Cairo.

Saleem non ha trovato incisioni sul corpo, il che era coerente con la valutazione fatta durante la scoperta originale, secondo cui cervello, diaframma, cuore, polmoni, fegato, milza, reni e intestino erano ancora presenti.

La mancata rimozione degli organi interni, ha osservato lo studio, era insolita perché il metodo classico di mummificazione di quel periodo includeva la rimozione di tutti questi organi tranne il cuore.

I ricercatori hanno scoperto che la donna anonima era alta 1,54 metri e soffriva di una lieve artrite della colonna vertebrale, con scansioni che rivelavano speroni ossei su alcune vertebre che compongono la spina dorsale. Diversi denti, probabilmente persi prima della morte, mancavano anche dalla mascella della donna.

Tuttavia, lo studio non è stato in grado di determinare una causa esatta della morte. “Qui dimostriamo che è stata imbalsamata con materiale per imbalsamazione costoso e importato”, ha detto Saleem in un comunicato stampa.

“Questo, e l’aspetto ben conservato della mummia, contraddicono la credenza tradizionale secondo cui la mancata rimozione dei suoi organi interni implicava una scarsa mummificazione”.

La bara della mummia “urlante” è esposta al Metropolitan Museum of Art di New York City. Il suo corpo mummificato è conservato al Museo egizio del Cairo.

Solo poche mummie egizie antiche sono state trovate con la bocca aperta, ha osservato lo studio, con gli imbalsamatori che in genere avvolgevano la mascella e il cranio per tenere chiusa la bocca del defunto.

Cosa abbia causato l’espressione agghiacciante della donna non è chiaro dai risultati dello studio, sebbene i ricercatori abbiano avanzato un’ipotesi macabra. Cosa rivelano le tecniche di mummificazione.

Saleem ha affermato che la natura ben conservata della mummia, la rarità e il costo del materiale per l’imbalsamazione, insieme ad altre tecniche funerarie come l’uso di una parrucca fatta di una palma da datteri e anelli posti sul corpo, sembravano escludere un processo di mummificazione negligente in cui gli imbalsamatori hanno trascurato di chiuderle la bocca.

L'”espressione facciale urlante” della mummia potrebbe essere interpretata come uno spasmo cadaverico, una rara forma di irrigidimento muscolare associata a morti violente, il che implica che la donna sia morta urlando di agonia o dolore.

È possibile, hanno suggerito gli autori dello studio, che sia stata mummificata entro 18-36 ore dalla morte prima che il suo corpo si rilassasse o si decomponesse, preservando così la posizione della sua bocca aperta al momento della morte.

Tuttavia, l’espressione facciale di una mummia non indica necessariamente come una persona si sentiva al momento della morte, emerge dallo studio.

Diversi altri fattori, tra cui il processo di decomposizione, la velocità di essiccazione o essiccazione e la forza compressiva delle bende, potrebbero tutti influenzare l’espressione facciale di una mummia.

“La causa o la vera storia o le circostanze della morte di questa donna sono sconosciute, quindi la causa del suo aspetto facciale urlante non può essere stabilita con certezza”, ha affermato Saleem.

La “donna urlante” era stata sepolta sotto la tomba di Senmut, un architetto del tempio della regina egizia Hatschepsut (1479-1458 a.C.) che ricoprì posizioni importanti durante il suo regno.

Si pensa che la donna fosse imparentata con Senmut

Saleem ha affermato di aver precedentemente studiato altre due mummie a bocca aperta dell’antico Egitto. Una, una mummia che si pensa appartenga ai resti di un principe noto come Pentawere, a cui è stata tagliata la gola per il suo ruolo nell’assassinio di suo padre, Ramses III (1185-1153 a.C.).

Il suo corpo è stato immediatamente imbalsamato, il che indica una mancanza di cura nel processo di mummificazione.

La seconda mummia era una donna nota come la principessa Meritamun, morta per un infarto, e l’analisi di Saleem ha suggerito che la sua bocca larga era dovuta a una contrazione post-mortem o a un movimento della sua mascella.