Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Sabato scorso Sauro Bellini, 65 anni, residente a Pescia ma proprietario di una seconda casa nel comune fiorentino, è morto folgorato mentre si trovava all’esterno della sua abitazione per dare da mangiare al suo cane.

Secondo quanto ricostruito, il fulmine avrebbe prima colpito un filo di ferro usato per stendere la biancheria e poi sarebbe rimbalzato sulla ciotola del cane, anch’essa di metallo, che Bellini teneva in mano. L’impatto è stato letale e l’uomo è deceduto sul colpo. Il corpo è stato trovato solo ore dopo da una vicina di casa, uscita a controllare l’esterno al termine del temporale. La donna, vedendo l’uomo a terra, ha immediatamente lanciato l’allarme, ma per Bellini non c’era più nulla da fare.

Accertamenti e altri incidenti simili

La Procura di Firenze ha disposto l’autopsia per stabilire con certezza le cause della morte e verificare le dinamiche esatte dell’incidente. L’episodio ha riacceso l’attenzione sui rischi legati ai temporali e alla presenza di oggetti metallici all’aperto durante i fulmini.

Recentemente, casi simili si sono verificati anche in altre zone della Toscana. A Arezzo, ad esempio, un uomo è rimasto lievemente folgorato mentre cercava il suo gatto spaventato dal temporale, a causa di un fulmine caduto a pochi metri di distanza. Questi episodi evidenziano come anche comportamenti apparentemente innocui, come prendersi cura degli animali domestici durante il maltempo, possano diventare estremamente pericolosi quando si è esposti a fenomeni atmosferici violenti.