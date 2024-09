Muore dopo due interventi per ridurre il peso, i figli denunciano la clinica

La Procura di Pavia ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte di una donna di 69 anni di Vigevano. Questo caso è stato portato all’attenzione delle autorità dopo che i quattro figli della vittima hanno presentato un esposto in Procura, segnalando un “decesso sospetto” e richiedendo un’accertamento sulle eventuali responsabilità mediche.

Il ricovero e gli interventi

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Provincia Pavese’, la 69enne è stata ricoverata il 17 settembre presso una clinica di Vigevano. La paziente doveva sottoporsi a un intervento di bendaggio gastrico per la riduzione del peso. Tuttavia, le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente dopo l’operazione, portando i medici a decidere di procedere con un ulteriore intervento.

Dopo il secondo intervento, le condizioni della donna non sono migliorate, e il 24 settembre è deceduta. La notizia ha sollevato preoccupazioni non solo per la famiglia, ma anche per l’intera comunità locale, spingendo i familiari a chiedere chiarezza. Per questo motivo, la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia per l’autopsia.

L’inchiesta

L’inchiesta della Procura mira a stabilire le cause della morte e a verificare se ci siano stati errori medici durante il trattamento della donna. Questo caso pone un importante riflettore sulla sicurezza degli interventi chirurgici e sulla necessità di garantire la massima trasparenza nei procedimenti medici. La famiglia della 69enne attende ora risposte chiare su quanto accaduto, mentre l’attenzione del pubblico rimane alta in attesa di ulteriori sviluppi sull’inchiesta.