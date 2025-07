Un tragico episodio di violenza si è consumato a Roma all’alba del 3 luglio, nella zona di Villa De Sanctis, quartiere di Villa Gordiani. Un uomo di 64 anni, di origini romene, è stato brutalmente pestato a morte. Il corpo della vittima è stato rinvenuto riverso in una pozza di sangue tra via Belmonte Castello e via Francesco Ferraironi. È stato un passante a notare la scena e a dare subito l’allarme, contattando i soccorsi. All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni. Nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini e il sospettato

Secondo i referti ospedalieri, il 64enne presentava un trauma cranico, una ferita profonda sull’arcata sopracciliare, la frattura del naso e diverse costole rotte: tutti segni compatibili con un violento pestaggio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e la Questura ha già fermato un sospetto, connazionale della vittima, che si ritiene possa essere coinvolto nell’aggressione. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del delitto e per individuare eventuali complici. Gli inquirenti stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio.