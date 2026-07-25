Un uomo di 48 anni è morto in casa e il suo cane è rimasto a vegliarlo per alcuni giorni, fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno fatto la scoperta, una volta entrati nell’abitazione. L’episodio è accaduto nel quartiere dei Boschetti alla Spezia. La vittima, persona nota in città per essere solito passare molto tempo nella cattedrale di Cristo Re con un libro in mano e proprio il suo fidato amico a quattro zampe al fianco, non rispondeva ai vicini di casa, che hanno quindi chiamato i soccorsi. L’animale era disidratato al momento del ritrovamento, ma in buone condizioni di salute. Il cane è stato quindi affidato al canile municipale. Sarà la polizia a chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda.