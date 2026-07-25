“Lepore ti vogliamo come Fakir”. Minacce di morte al sindaco di Bologna
Ieri mattina, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato in Questura una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir, 42enne morto durante un intervento della polizia, domenica scorsa, in via Svevo al Pilastro. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono “Lepore ti vogliamo come Fakir”, solo per citarne uno. Non solo attacchi “pubblici” sui social, scrive il quotidiano, ma pure messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo.