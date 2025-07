Il proprietario si è spento nel sonno e il suo cane, accortosi di quanto accaduto, ha iniziato ad abbaiare lanciando l’allarme, dopo averlo vegliato per una notte. L’episodio si è verificato la notte del 24 luglio scorso in una casa del centro di Umbertide, in Umbria.

In base a quanto riferito dai media locali, intorno dell’ora di pranzo, l’animale ha cominciato ad abbaiare sempre più forte e in maniera insistente. A quel punto i vicini hanno avvertito i familiari dell’uomo, che lo hanno trovato a letto, senza vita.