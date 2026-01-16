A Napoli, una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla testa e alla spalla da un monopattino. L’episodio, su cui indaga la Polizia di Stato, è avvenuto a Fuorigrotta nei pressi del Sert, il Servizio recupero tossicodipendenti. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita da un monopattino lanciato da due giovani da un parcheggio sopraelevato a un’altezza di 7-8 metri.

Ripresi dalle telecamere di sorveglianza

La donna, rimasta sempre cosciente, è stata soccorsa dal 118 e dagli agenti del vicino commissariato San Paolo, a cui sono affidati gli accertamenti per fare luce sull’accaduto. Gli agenti stanno ora visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. A quanto pare, infatti, i due ragazzi sarebbero stati ripresi, a volto scoperto, a bordo di uno scooter, dalle telecamere di sorveglianza della zona. La 67enne si trova invece ricoverata nell’ospedale Cardarelli della città, in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.