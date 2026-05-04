Un episodio di estrema violenza ha sconvolto la comunità di Angri, nell’area dell’Agro Nocerino Sarnese. Nel pomeriggio del 1 maggio una donna di 35 anni, originaria del Bangladesh, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravissime ai danni del convivente.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe narcotizzato l’uomo durante il pranzo, approfittando del suo stato di incoscienza per aggredirlo con un coltello da cucina. L’uomo, 41 anni, è stato colpito mentre dormiva e ha riportato ferite gravissime, tra cui l’evirazione.

Le condizioni della vittima e i soccorsi

Nonostante la gravità delle lesioni, è stato proprio il 41enne a riuscire a chiedere aiuto ai vicini di casa, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per fermare l’emorragia.

Le sue condizioni restano gravi, ma è stato stabilizzato dai medici dopo l’operazione. Il pronto intervento dei sanitari ha permesso di evitare conseguenze ancora più drammatiche.

Le indagini e il contesto familiare

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura locale. La donna è stata arrestata quasi in flagranza di reato.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, alla base del gesto ci sarebbero forti tensioni familiari legate al recente trasloco della coppia. I due si erano infatti trasferiti da Sant’Antonio Abate ad Angri solo pochi giorni prima.

L’uomo avrebbe voluto condividere la nuova abitazione anche con la sua prima moglie, una decisione che avrebbe innescato conflitti sempre più accesi. Gli investigatori stanno ora ricostruendo nel dettaglio la dinamica dei fatti e il possibile utilizzo di sostanze sedative per narcotizzare la vittima.