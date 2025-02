Un infermiere di 58 anni, residente a Comiso, in provincia di Ragusa, teneva nascosto il cadavere mummificato della madre 96enne, morta nel marzo 2023. A fare la macabra scoperta lo scorso 4 febbraio è stata la polizia, dopo aver ricevuto una segnalazione su un presunto furto nell’abitazione. Il figlio, poco prima delle 14, davanti all’ingresso dello stabile, sosteneva di avere sentito dei rumori in casa e di temere che ci fossero dei ladri. I vicini di casa hanno così chiamato la Polizia, ma quando gli agenti sono arrivati nello stabile di via Righi 3, hanno trovato la macabra sorpresa. In una camera della casa c’era il corpo dell’anziana in stato di decomposizione. La donna è morta per cause naturali quasi due anni fa, come confermato dal medico legale.

La denuncia

Il figlio dell’anziana è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata. Resta ancora aperto l’interrogativo: “Come è possibile che nessuno di sia accorto di niente?”. In realtà, i vicini si casa lamentavano da tempo la presenza di una puzza, ma veniva erroneamente attribuita alla presenza di bagni chimici esterni. Quando inoltre il 58enne veniva interrogato sulle condizioni si salute della madre, lui rispondeva sempre lasciando intendere che stesse bene. Ai vicini aveva raccontato, nei mesi precedenti, che la madre si trovava in una struttura per anziani, o che era stata ricoverata in ospedale.