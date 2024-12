Natale per i cristiani in Siria e in Libano non è la grande festa che godiamo in Occidente. Piuttosto è una ricorrenza carica di incognite e di angosce.

Tre articoli le traducono in parole: Reuters da Damasco, Independent da Aleppo in Siria e New York Times da Tiro in Libano.

I cristiani siriani, scrive Amr Abdallah per Reuters, hanno partecipato martedì ai servizi della vigilia di Natale per la prima volta dal rovesciamento del presidente Bashar al-Assad all’inizio di dicembre, in un primo test degli impegni dei nuovi governanti islamici di proteggere i diritti delle minoranze religiose del paese.

Il servizio si è tenuto in una stretta sicurezza a causa di preoccupazioni di violenza contro i siti cristiani, con diversi camioncini appartenenti al gruppo islamista ora al potere Hayat Tahrir al-Sham (HTS) parcheggiati intorno alla chiesa.

Ore prima del servizio, centinaia di manifestanti a Damasco si erano riuniti per denunciare un incidente in cui un albero di Natale era stato bruciato nella campagna settentrionale del governatorato di Hama nella Siria centro-occidentale.

Il Natale dei cristiani in Siria

Portando croci di legno, cantavano “Siamo i tuoi soldati, Gesù”, “Con sangue e anima, sacrifichiamo per Gesù” e “Il popolo siriano è uno”.

Il leader de facto della Siria Ahmed al-Sharaa ha detto ai cristiani e ad altri gruppi che saranno al sicuro in una Siria gestita dal suo HTS, un ex affiliato di al Qaeda.

Sebbene sia un ex leader del gruppo islamista musulmano sunnita, che vede i cristiani come infedeli, Sharaa ha rapidamente perso la sua uniforme jihadista ed è passato agli abiti da lavoro nelle recenti apparizioni.

Ha detto ai funzionari occidentali in visita che l’HTS non cercherà vendetta contro l’ex regime di Assad, le cui figure di alto livello vengono per lo più dalla setta alawita dell’Islam, né reprimerà qualsiasi altra minoranza religiosa.

Ma molti cristiani devono ancora essere convinti.

La combustione dell’albero di Natale è stata uno dei numerosi incidenti che hanno preso di mira i cristiani dalla caduta del regime.

Il 18 dicembre uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco su una chiesa greco-ortodossa nella città di Hama, entrando nel complesso e tentando di distruggere una croce, e spaccando lapidi in un cimitero.

In un incidente separato, i giornalisti di Reuters hanno visto diversi SUV guidare attraverso Bab Touma, un quartiere prevalentemente cristiano di Damasco, facendo suonare a gran voce canzoni jihadiste dai loro altoparlanti.

Ad Aleppo grande paura

I cristiani di Aleppo festeggiano il Natale, ma temono per il loro futuro

Mentre la Siria celebra il rovesciamento del regime di Assad, Bel Trew, dell’Independent, visita Aleppo, dove i residenti cristiani sono afflitti dall’incertezza. Parla con le famiglie preoccupate per la vita sotto una nuova amministrazione guidata dagli islamisti

Per la prima volta dopo la sorprendente caduta di Bashar al- Assad, avvenuta due settimane fa, Shoukri, un cristiano di Aleppo , sta riaprendo provvisoriamente il suo negozio .

Questa strada , nel cuore cristiano della seconda città della Siria , è solitamente piena di negozi di bevande che vendono di tutto, dal vino francese alle piccole bottiglie di Jägermeister. È così notache è soprannominata “Alcohol Alley” e il Natale è il periodo più affollato dell’anno.

Ma tutti i negozianti hanno chiuso i loro negozi nel caotico ma giubilante seguitodella sorprendente fine di 50 anni di brutale governo della famiglia Assad . Sono apparsi video online che mostravano quelli che sembravano combattenti ribelli mentre abbattevano un albero di Natale vicino ad Aleppo e distruggevano gli scaffali degli alcolici delle sezioni duty-free degli aeroporti internazionali di Aleppo e Damasco.

Shoukri afferma che uomini armati, di un gruppo sconosciuto, sono apparsi qui in diverse occasioni, intimando loro di nascondere qualsiasi bevanda e persino di chiudere.

Per i proprietari cristiani del negozio, non si tratta tanto di alcol, quanto di ciò che queste restrizioni significano per le loro più ampie libertà personali e religiose.

“Sono venuti in questa strada e hanno detto che tutti i negozianti avrebbero dovuto rimuovere i cartelli di alcol, quindi lo abbiamo fatto immediatamente”, dice Shoukri.

La popolazione cristiana qui è stata duramente colpita dall’emigrazione durante la guerra civile. Dei circa 250.000 cristianiche vivevano ad Aleppo prima del 2011, le organizzazioni cristiane locali hanno dichiarato a The Independent che ne sono rimasti solo 20.000.

Tutti sembrano felici di vedere Assad andarsene. Ma tra festeggiamenti e giubilo c’è anche trepidazione: cosa significa per loro la nuova amministrazione?

Assad, membro della minoranza alawita siriana, ha cercato di presentare pubblicamente il suo governo come il paladino e il protettore della laicità e delle minoranze del Paese, sebbene in realtà la feroce e brutale repressione delle libertà si sia estesa a ogni parte della società.

Parte della preoccupazione qui è che la sua sorprendente cacciata è stata guidata da Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una fazione islamista che un tempo era allineata con al-Qaeda ma che ha trascorso gli ultimi anni prendendo le distanze dal suo passato jihadista. HTS e il suo leader Ahmed al-Sharaa, meglio conosciuto con il suo nome di battaglia, Abu Mohamed al-Golani, hanno designazioni terroristiche in Occidente, qualcosa che HTS sta facendo pressioni per rimuovere.

Ma questo ha fatto poco per placare la diffusa apprensione tra i siriani che temono che la nuova amministrazione possa gravitare verso un governo religioso intransigente, emarginando le comunità minoritarie ed escludendo le donne dalla vita pubblica. Questa preoccupazione si è intensificata da quando Obaida Arnout, portavoce del governo di transizione appena insediato, ha dichiarato a un canale libanese la scorsa settimana che, mentre le donne cristiane non sarebbero state costrette a indossare un velo islamico, la “natura biologica e fisiologica” delle donne le rendeva inadatte a certi incarichi governativi.

Si teme anche che HTS non riesca a controllare tutte le miriadi di fazioni armate o persino i suoi stessi ranghi. E che potrebbero esserci attacchi di vendetta contro le comunità cristiane, che potrebbero essere percepite come sostenitrici del vecchio regime. Finora ciò non è accaduto.

Nella cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione di Aleppo, l’arcivescovo Denys Antoine Chahda riconosce che ci sono preoccupazioni, ma insiste sul fatto che il governatore ad interim di Aleppo, Abu Bilal Abdul Qader Tahan, membro di HTS, ha voluto incontrare diversi membri del clero per confermare che la popolazione cristiana sarà libera di praticare la propria religione e di tenere aperte le porte delle proprie chiese.

“Abu Bilal, insieme ai suoi compagni, ha assicurato di aver cercato di preservare il precedente stile di vita per i cittadini siriani, in particolare per i cristiani. C’è una certa preoccupazione qui… sta rassicurando che coopereranno tra noi e “io sono un loro”, ha detto al The Independent dal suo ufficio.

L’albero di Natale di Aleppo diffuso nel video virale è ora restaurato e decorato con una bandiera siriana con la scritta “Libertà”. I giovani della congregazione dell’archivio Chahda furono coinvolti nella costruzione di una grande galleria e nella decorazione di un albero di Natale sul pianoforte sottostante. Altre chiese hanno decorato la zona con luci natalizie come se fossero nate ogni anno e “avessero fatto obbedienza”, aggiungono.

Vivere a Tiro in Libano

Nel Libano meridionale, scrive Euan Ward sul New York Times, traumi e dolore segnano un Natale cupo per l’antica comunità cristiana della città costiera di Tiro che ha ben pochi motivi per festeggiare quest’anno: molti piangono i loro morti e sono ancora scossi dai mesi di bombardamenti israeliani.

Uno dopo l’altro, i fedeli si sono recati nella cattedrale in mattoni nudi della città di Tiro, nel Libano meridionale, per l’ultima messa domenicale prima di Natale, con i vestiti inzuppati dalla pioggia e la mente tormentata dalla guerra.

Quest’anno non ci sono state feste per i bambini, niente spettacoli musicali e niente albero di Natale nella piazza cittadina. Gran parte della città è scomparsa. Edifici residenziali rasi al suolo. Auto distrutte. Negozi a conduzione familiare abbandonati e distrutti. Dopo mesi di attacchi aerei israeliani, il periodo delle feste è iniziato non con i festeggiamenti, ma con i funerali, durante i quali i membri della chiesa si sono presi cura dei loro defunti.

Nel mezzo di un cessate il fuoco tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, quest’anno l’antica comunità cristiana di Tiro si è rassegnata a un Natale in sordina. Mentre la maggior parte dei 125.000 abitanti di Tiro fuggì durante la guerra, il quartiere cristiano della città, incastonato lungo il porto con i suoi vicoli tortuosi, fu uno dei pochi quartieri in cui rimase qualcuno. Per mesi sopravvissero grazie al pane, tagliati fuori dal mondo esterno mentre acqua, elettricità e medicine scarseggiavano.

Nonostante la ripresa della violenza nelle ultime settimane, la comunità resta segnata dal trauma e dalla perdita. Quando amici e persone care si incrociano per strada, gli auguri di buone feste sono l’ultima cosa che passa per la testa. “Grazie a Dio per la tua sicurezza”, dicevano.

Domenica, dopo la messa, Charbel Alameh, 11 anni, è corso fuori e si è spintonato tra gli amici per suonare le campane della chiesa, mentre i ragazzi saltavano in aria e tiravano verso il basso con tutte le loro forze le pesanti corde. Charbel era passato mesi senza vederli. Sua madre, Souraya Alameh, incinta, aveva deciso di restare quando le altre famiglie del quartiere erano fuggite. Temeva di dover partorire lontano da casa, in un ospedale pieno di ferite di guerra.

Come molti libanesi, la famiglia Alameh è stata colta di sorpresa dall’improvvisa campagna di bombardamenti israeliana di fine settembre. L’intensificazione dell’offensiva è avvenuta dopo quasi un anno di ostilità tra Israele e Hezbollah, che ha iniziato a lanciare razzi contro Israele nell’ottobre 2023 in solidarietà con i militanti di Hamas a Gaza.

Di fronte a uno dei più violenti attacchi aerei della storia contemporanea, centinaia di migliaia di persone tentarono di fuggire e le autostrade del Libano meridionale si intasarono rapidamente con chilometri di traffico incolonnato.

“Non avevamo nessun posto dove andare”, raccontava la signora Alameh mentre sedeva nella casa umida e monofamiliare della famiglia, osservando attentamente la piccola Christina che dormiva nella sua culla, una figlia della guerra nata in una pace incerta.

Dopo mesi trascorsi al riparo sotto il rombo dei caccia israeliani sulle loro teste, i membri della famiglia erano alla disperata ricerca di un po’ di allegria natalizia. Avevano già preparato e impacchettato i loro regali mesi prima, pronti a portarli via nel caso in cui avessero dovuto fuggire. Charbel e il fratello minore Elias avevano decorato un piccolo albero di Natale in un angolo e si stavano rimpinzando di baklava mentre i membri del clero locale entravano per vedere il neonato.

Nelle settimane successive al raggiungimento della tregua, la vita a Tiro ha cominciato a tornare alla normalità, e decine di migliaia di residenti hanno fatto ritorno nella città costiera. Le adolescenti scattano selfie sul lungomare. I pescatori riparano le loro reti. Gruppi di amici siedono nei bar e chiacchierano sorseggiando tazze di caffè arabo amaro aromatizzato al cardamomo.

Sulla principale via dello shopping della città, le attività commerciali che un tempo chiudevano durante le festività natalizie sono state distrutte e alcune di quelle rimaste sono state annerite dal fuoco. Gioiellerie, ristoranti, negozi di costumi da bagno alla moda: molti sono stati ridotti in macerie, con i torsi dei manichini sparsi tra le macerie. Tra i resti di un edificio residenziale, un’unica tenda svolazzava nella brezza invernale; i piani sottostanti crollarono come una frittella.

“Siamo ancora vivi”, gridò un uomo mentre setacciava ciò che restava del suo appartamento.