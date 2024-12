Chi sono Hayat Tahrir al-Sham, che hanno conquistato Damasco, capitale della Siria? HTS è stata fondata con un nome diverso, Jabhat al-Nusra, nel 2011 come affiliata diretta di Al Qaeda.

Anche il leader del gruppo autoproclamato Stato Islamico (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, è stato coinvolto nella sua formazione.

Era considerato uno dei gruppi più efficaci e letali schierati contro il presidente Assad.

Ma la sua ideologia jihadista sembrava essere la sua forza trainante piuttosto che lo zelo rivoluzionario, e all’epoca era vista come in contrasto con la principale coalizione ribelle sotto la bandiera della Siria libera.

E nel 2016, il leader del gruppo, Abu Mohammed al-Jawlani, ruppe pubblicamente i ranghi con Al Qaeda, sciolse Jabhat al-Nusra e fondò una nuova organizzazione, che prese il nome di Hayat Tahrir al-Sham quando si fuse con diversi altri gruppi simili un anno dopo.

Siria fra Al Qaeda e HTS

Da qualche tempo, HTS ha stabilito la sua base di potere nella provincia nord-occidentale di Idlib, dove è di fatto l’amministrazione locale, sebbene i suoi sforzi verso la legittimità siano stati offuscati da presunte violazioni dei diritti umani.

È stato anche coinvolto in alcune aspre lotte intestine con altri gruppi.

Le sue ambizioni oltre Idlib erano diventate poco chiare.

Da quando ha rotto con Al Qaeda, il suo obiettivo si è limitato a cercare di stabilire un governo islamico fondamentalista in Siria piuttosto che un califfato più ampio, come ha tentato senza successo di fare l’IS.

Aveva mostrato pochi segni di tentativo di riaccendere il conflitto siriano su larga scala e rinnovare la sua sfida al governo di Assad su gran parte del paese, fino ad ora.

Le poche forze di Assad

Per ottenere la vittoria, il presidente Assad non poteva contare solo sull’esercito di leva sotto equipaggiato e scarsamente motivato del paese, che presto è diventato pericolosamente teso e regolarmente incapace di mantenere le posizioni contro gli attacchi dei ribelli.

Invece, ha iniziato a fare molto affidamento sulla potenza aerea russa e sull’aiuto militare iraniano sul campo, principalmente attraverso milizie sponsorizzate da Teheran.

Tra queste c’era Hezbollah. Non c’è dubbio che la battuta d’arresto che Hezbollah ha subito di recente a causa dell’offensiva israeliana in Libano, così come gli attacchi israeliani ai comandanti militari iraniani in Siria, abbiano giocato un ruolo significativo nella decisione dei gruppi jihadisti e ribelli a Idlib di fare la loro mossa improvvisa e inaspettata su Aleppo.