La Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia rivela un dato allarmante: nel 2024 le morti per cocaina hanno raggiunto il livello più alto mai registrato. Il 35% dei decessi da intossicazione acuta letale è stato attribuito direttamente a questa sostanza. Un dato particolarmente significativo riguarda l’equivalenza numerica tra i casi accertati di morte per cocaina o crack (80) e quelli legati all’uso di eroina e oppiacei (81), rilevata per la prima volta dalle Forze dell’ordine.

Il rapporto sottolinea anche la costante minaccia rappresentata dalle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), ancora presenti sul mercato italiano in modo diffuso e pericoloso. Parallelamente, cresce l’uso improprio di farmaci antidepressivi da parte dei giovanissimi, spesso assunti senza prescrizione medica. La tendenza è particolarmente marcata tra le ragazze, che mostrano una prevalenza più che doppia rispetto ai coetanei maschi.

Giovani, tra cannabis, alcol e dipendenze digitali

Nonostante un lieve calo nel consumo generale di sostanze psicotrope rispetto al 2023, il fenomeno tra i giovani rimane preoccupante. La cannabis resta la sostanza più diffusa, ma con una trasformazione rilevante: la concentrazione del principio attivo è aumentata sensibilmente, quadruplicandosi rispetto al 2016.

Il report evidenzia anche l’espansione delle dipendenze non tradizionali. Il gioco d’azzardo e le dipendenze digitali, come l’uso compulsivo di social e videogiochi, risultano in aumento tra gli adolescenti. Per quanto riguarda i minorenni, oltre 500.000 studenti tra i 15 e i 18 anni non ancora compiuti hanno fatto uso di tabacco nel corso dell’anno. Quasi 360.000 hanno avuto almeno un episodio di intossicazione alcolica. Anche in questi comportamenti a rischio, si registra una prevalenza più elevata tra le ragazze.