Proseguono senza sosta le indagini dei Nas sull’origine del batterio che ha provocato la morte di due neonati prematuri, avvenuta la settimana scorsa nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano. A quanto si apprende, la positività è stata è stata trovata nel beccuccio e nei dispenser del sapone utilizzato per lavare i biberon.

Le ipotesi al vaglio: si attende il completamento delle analisi

Stando alle prime analisi dei carabinieri sarebbe quindi un comune detergente utilizzato per lavare i piatti la fonte del contagio che ha provocato la morte dei due neonati, deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altro il 12 e 13 agosto in seguito a un’infezione da Serratia marcescens, noto per essere fra le prime dieci cause di infezioni ospedaliere. I carabinieri, a distanza di poche ore dalla morte dei due neonati, avevano già individuato in un detergente specifico per lavare i piatti la causa del decesso. A titolo precauzionale, e in attesa di ulteriori verifiche, era stata poi emanata da parte della Direzione generale la direttiva di sospendere l’impiego di questo specifico detergente lavapiatti potenzialmente contaminato anche in tutti gli ospedali della provincia di Bolzano.

Ora le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse. Il batterio potrebbe essere stato portato dall’esterno da qualcuno già contaminato che avrebbe poi usato il dispenser. Tra le ipotesi c’è anche la possibilità che il dispenser fosse già sporco e nemmeno si può escludere che il batterio si trovasse già all’interno del detersivo, prima che venisse aperto. Il batterio, però, potrebbe essersi sviluppato anche per un uso improprio del prodotto: un’errata conservazione o l’aggiunta di acqua contaminata. Tutte ipotesi su cui si farà chiarezza nei prossimi giorni con il completamento delle analisi dei Nas.