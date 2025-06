Night Spirit era un bellissimo pastore australiano, impettito con la sua pettorina con su scritto ‘Polizia’ e molti lo ricordano frugare tra le macerie del Ponte Morandi impegnato a cercare sopravvissuti a quella immane tragedia.

Un bellissimo pastore australiano

Ne aveva trovati sei ancora vivi e aspettava soltanto la carezza della sua inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio come ricompensa per il suo duro lavoro. Era un gran lavoratore ed era stato premiato più volte ma il suo premio più grande era guardare Laura e aspettarne l’approvazione.

Ma la notte scorsa Night Spirit se ne è andato, a 14 anni. La notizia l’ha data la questura di Genova con un breve e commosso comunicato. Il nome di Night Spirit, ben conosciuto nel nucleo cinofili della Polizia di Stato di Genova, è saldamente legato alla tragedia del Ponte Morandi.

Da subito è stato in prima linea nella disperata ricerca dei sopravvissuti: dopo aver individuato e salvato tre donne sepolte dalle macerie, è stato fatto scendere nel greto del fiume Polcevera con una ‘pescaggina’, una specie di lettiga legata a funi, di fortuna.

Si era ferito le zampe a causa dei vetri e delle lamiere tra le macerie ma ha continuato a cercare senza fermarsi mai. Trovò altre tre persone sepolte tra le macerie ma ancora vive.

Anche per questo il suo nome e il suo bel muso erano finiti nel libro “Cani&eroi” edito dalla Polizia e aveva ottenuto assieme a Laura Bisio il premio ‘Fedeltà del cane’, il premio ‘San Francesco’.

Un lungo curriculum di salvataggi e premi

Nel suo lungo curriculum, Night Spirit aveva recentemente annoverato un altro grande successo, poco prima di andare in ‘pensione’. Dopo un incendio poco fuori Genova non si avevano più notizie di un anziano di 87 anni, ipovedente. L’uomo sembrava scomparso nel nulla ma Night Spirit aveva un fiuto senza pari e si è impegnato fin quando non l’ha ritrovato, vivo. Night Spirit aveva 14 anni e da tre era ‘in pensione’.

Viveva assieme a Laura nella casa di Tortona, è morto la notte scorsa e la notizia del suo passaggio sul ‘ponte arcobaleno’ l’ha data la Polizia. Poche righe, commosse, per ricordarlo in un comunicato che termina così: “addio Spirito della Notte dal fiuto infallibile , continua a vegliare su di noi”.

Night Spirit, il cane-eroe del Ponte Morandi verrà cremato martedì a Genova in virtù di un accordo tra Asef, la partecipata del Comune, e il gruppo Cinofili della Polizia di Stato.