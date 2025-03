No al divorzio, all’aborto e alle coppie gay. Queste le opinioni di un prete di Vercelli, esposte durante un incontro organizzato dal comune con alcune scuole medie e superiori, hanno indispettito i genitori dei ragazzi, convinti che non ci sia stato un giusto contradditorio nel corso dell’evento in cui si parlava di temi sociali. Per questo i genitori dei ragazzi hanno scritto una lettera al quotidiano La Stampa, scelta sostenuta dall’associazione Arcigay Rainbow, che si dice “indignata e preoccupata” per l’accaduto.

Il prete contro gay e divorzio

Sebbene non fosse il focus dell’incontro, il prete, attivo anche via social con un profilo su Tiktok, non ha usato mezzi termini per esprimersi su temi delicati come il diritto di interruzione volontaria di gravidanza, la posizione delle coppie omosessuali di adottare dei figli, parlando anche del divorzio come un fallimento del matrimonio. Il religioso avrebbe anche la superiorità della religione cattolica rispetto a tutte le altre, classificate come culti minori.

La lettera dei genitori degli alunni

Appellandosi al quotidiano torinese, i genitori scrivono: “Noi, gruppo di genitori di alcuni studenti e alcune studentesse, scriviamo il presente comunicato per esprimere il nostro sdegno rispetto a quanto accaduto durante il cosiddetto confronto (…) Tralasciando la discutibilità delle opinioni presentate come verità assolute ai minori, a provocare sdegno sono altri fattori: nessuna delle persone presenti sul palco o degli/delle insegnanti in sala ha tentato di bloccare o, perlomeno, mediare le risposte, facendo sì che si riportasse l’attenzione al tema dell’incontro (l’utilizzo dei social e la comunicazione)”.