Nessun effetto sull’agenda pubblica di re Carlo III in seguito alla clamorosa notizia dell’arresto del fratello in disgrazia, l’ex principe Andrea, per sospetti di condotta illecita nelle sue funzioni pubbliche del passato nell’ambito dello scandalo sui rapporti con Jeffrey Epstein.

Alla London Fashion Week

Il sovrano 77enne ha tenuto una prevista udienza a palazzo e poi, accompagnato dalla regina Camilla, ha presenziato a un evento della London Fashion Week, a Londra, come annunciato.

Dopo il duro comunicato diffuso sulla vicenda che riguarda Andrea, Carlo si è mostrato sorridente, ma non ha fatto alcun commento ulteriore, ignorando le domande rivoltegli ad alta voce da alcuni giornalisti e da cittadini assiepati fra la gente. Mentre diverse persone presenti lo applaudivano e gli offrivano strette di mano.

Per le strade, stando alle testimonianze raccolte a caldo dei media, l’arresto di Andrea è stato accolto peraltro positivamente da più d’uno, come un segno di imparzialità della giustizia britannica e come “un atto dovuto” da tempo per le vittime di Epstein.

Anche altri membri attivi della famiglia reale sono apparsi in pubblico in queste ore, nel rispetto di quanto annunciato da Carlo sull’impegno della monarchia a continuare a svolgere i propri doveri.

In particolare la 75enne principessa Anna, sorella minore del re e sorella maggiore di Andrea, che ha visitato secondo i piani una prigione di Leeds, attenendosi a sua volta al no comment.

Re Carlo d’Inghilterra ha partecipato alla prima giornata della London Fashion Week come ospite della sfilata della giovane stilista britannico-nigeriana Tolu Coker, come scrive Wwd. Durante la sua visita ai 180 studios sullo Strand, re Carlo ha visitato le mostre allestite in loco intrattenendosi con la stilista Stella McCartney, che era al suo fianco in prima fila anche alla sfilata di Tolu Coker.