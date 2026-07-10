Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air: un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto.

Un volo Ryanair operato da Malta Air

La tragedia è stata evitata solo perché l’uomo è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. L’aereo, in volo da Salonicco verso Memmingem, in Germania, è quindi stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti.

Stando alle testimonianze dei passeggeri raccolte dall’emittente statale Ert, pochi minuti dopo il decollo dell’aereo si è sentito un rumore come di uno scoppio, un finestrino si è frantumato e un passeggero serbo di 61 anni, seduto proprio accanto al finestrino, “rischiava di essere risucchiato fuori”, mentre alcuni altri passeggeri lo trattenevano.

Lo scrivono i media serbi, citando quelli greci; l’uomo era cosciente ma sotto shock quando l’aereo è atterrato. Secondo i media greci, ha riportato lesioni al collo e ustioni”, forse provocate dall’attrito dell’aria esterna al veicolo. All’interno dell’aereo, come viene riportato, sono cadute dall’alto le maschere per l’ossigeno.

I piloti avevano già invertito la rotta per un problema al motore

Stando alla prima ricostruzione di Kathimerini, i piloti avrebbero deciso di tornare a Salonicco dopo avere rilevato un problema al motore. In fase di discesa, una parte del motore si sarebbe staccata andando a colpire e spaccare il finestrino e provocando lievi ferite al passeggero.

Fonti competenti hanno precisato che l’incidente non ha comportato la perforazione della fusoliera dell’aereo. All’aeroporto Makedonia di Salonicco sono state attivate le procedure di emergenza.

I vigili del fuoco e la polizia greci sono stati messi in stato di allerta, ma l’aereo è atterrato in sicurezza ed è stato spostato in un’area designata dell’aeroporto. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale.

Sono stati poi dimessi, a eccezione di uno che è rimasto in ospedale per ulteriori accertamenti. Ryanair ha messo a disposizione un aereo sostitutivo per trasportare i passeggeri nella destinazione prevista. Le autorità competenti stanno conducendo un’indagine sulle cause del guasto al motore.