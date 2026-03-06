Una tragica scoperta ha scosso la città di Olbia. Fabio Balzano, 46 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua auto parcheggiata nel piazzale dell’ospedale Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L’uomo era atteso al lavoro, in aeroporto, dove i colleghi avevano iniziato a preoccuparsi per la sua assenza prolungata e per l’impossibilità di mettersi in contatto con lui.

Dopo diversi tentativi andati a vuoto, alcuni colleghi hanno deciso di uscire per cercarlo. Nel pomeriggio di giovedì la ricerca si è conclusa nel parcheggio dell’ospedale, dove l’uomo è stato individuato all’interno della sua vettura. Accortisi che non rispondeva, i colleghi hanno rotto il vetro di un finestrino nel tentativo di prestare soccorso e hanno immediatamente allertato il personale sanitario del pronto soccorso.

Il malore e l’intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuto rapidamente un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Purtroppo, però, non è stato possibile fare nulla: il sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, avvenuto diverse ore prima. Secondo le prime valutazioni, la morte sarebbe stata provocata da un improvviso malore.

L’ipotesi più probabile è che il 46enne stesse cercando di raggiungere l’ospedale proprio per chiedere aiuto in una situazione di emergenza, ma che non sia riuscito ad arrivare in tempo al pronto soccorso. Dopo gli accertamenti di rito e con l’autorizzazione del magistrato di turno, la salma è stata restituita alla famiglia.