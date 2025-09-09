Quello che doveva essere uno dei momenti più importati delle loro vite si è trasformato in un vero e proprio incubo. Due novelli sposi, dopo essersi uniti in matrimonio nella chiesa di Ferentino, in provincia di Frosinone, hanno deciso di fermarsi per un momento romantico in un campo di girasoli per fare delle foto ricordo. Mentre il fotografo scattava, gli sposi sono stati raggiunti dal proprietario, un 60enne del posto che, a quanto pare, li avrebbe insultati pesantemente. Mantenendo la calma per non rovinare la loro giornata da sogno, i giovani sposi hanno provato a giustificarsi ma senza riuscire ad addolcire la reazione del contadino, che anzi li avrebbe cacciati in malo modo dal suo terreno. L’uomo, reagendo con grande rabbia, avrebbe tentato di rompere la macchina fotografica, passando poi alle mani.

Novelli sposi in ospedale

Secondo i testimoni, la situazione sarebbe degenerata rapidamente in un parapiglia confuso tra spintoni, calci e schiaffi. La coppia ha infatti provato a difendersi dal contadino, che li ha ripetutamente colpiti. Alla fine, solo l’intervento dei testimoni ha permesso l’allontanamento del 60enne. Feriti, e sanza dubbio increduli per quanto accaduto, i due sposi si sono recati al pronto soccorso, riportando per fortuna solo lievi escoriazioni.

Il giorno dopo sono scattate le denunce. I due giovani, il cui giorno più importate della loro vita è stato irrimediabilmente rovinato, hanno sporto denuncia contro il titolare del campo per lesioni personali e minacce. A sua volta, anche il contadino ha denunciato gli sposi e il fotografo per violazione di proprietà privata. Ora la vicenda, nata dal romanticismo e sprofondata in un caso giudiziario, proseguirà nelle aule di tribunale, con la magistratura chiamata a chiarire le responsabilità di quanto accaduto.