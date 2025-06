Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in un’intervista al Corriere della Sera, ha espresso grande soddisfazione per la presenza in città di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in occasione delle loro nozze. “I veneziani sono fieri di averlo avuto ospite”, ha dichiarato, aggiungendo un invito caloroso: “Che si goda questi giorni, quando vuole tornare noi lo aspettiamo”. Brugnaro ha voluto sottolineare il valore simbolico e mediatico dell’evento per Venezia, città che ancora una volta si conferma protagonista sulla scena internazionale.

Polemiche, sicurezza e accuse alla sinistra

Non sono mancate però le polemiche politiche, che il sindaco ha attribuito alla “sinistra estrema”, accusando il Partito Democratico veneziano di esserne condizionato. “In primavera si vota di nuovo e c’è chi, come Bettin, pensa a candidarsi”, ha osservato Brugnaro, suggerendo motivazioni elettorali dietro le critiche. Rispondendo alle accuse di eccessiva militarizzazione della città durante i festeggiamenti, il sindaco ha ribattuto con forza: “Ma le sembra normale polemizzare con le forze di polizia in campo, quando fino a pochi giorni fa si rischiava una guerra mondiale?”. Brugnaro ha ricordato la presenza a Venezia della figlia del presidente degli Stati Uniti, parlando di rischi legati al terrorismo e alla necessità di garantire massima sicurezza, soprattutto per la comunità ebraica. E conclude con sarcasmo: “Facciamo ridere il mondo, suvvia!”.