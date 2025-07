Un nuovo incidente provocato da un’auto che viaggia in autostrada contromano, quattro giorni dopo quello tragico sull’A4 che ha provocato la morte di 4 persone. Questa volta è accaduto in Piemonte sull’autostrada Torino-Bardonecchia: poco dopo le 15-30, un veicolo che procedeva in senso contrario a quello di marcia ha provocato un morto e tre feriti. Lo schianto è avvenuto nel tratto in cui sono in corso di realizzazione degli svincoli che porteranno nel nuovo autoporto di San Didero. Il bilancio è di un morto e tre feriti.

A guidare la Fiat Panda che ha provocato l’incidente un uomo ultraottantenne. La sua auto si è scontrata

con un’auto che procedeva lungo la carreggiata in direzione Bardonecchia. Coinvolta almeno un’altra vettura. Al momento non è chiaro dove sia entrata contromano l’auto e quanto abbia percorso in senso contrario.

Dopo l’incidente, il tratto di meno di otto chilometri tra gli svincoli di Borgone e Bussoleno-Chianocco dell’autostrada Torino-Bardonecchia è rimasto chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia per circa mezz’ora. Poi è rimasta interrotta soltanto la carreggiata Nord, in direzione di Bardonecchia con uscita obbligatoria sulla Statale 25. Si registrano code in vari tratti dell’A32 e in alcune strade limitrofe.

Una donna è morta, tre sono rimaste ferite

Nello schianto è deceduta una donna anziana che viaggiava a lato del conducente dell’auto contromano. Il conducente della Panda è stato trasportato al Cto di Torino con l’elisoccorso ed è in gravi condizioni. Feriti solo lievemente gli occupanti dell’auto colpita dalla Panda che sono stati trasportati all’ospedale di Rivoli.