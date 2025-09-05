Arriva un nuovo scontrino della discordia, questa volta dalla città di Bologna, dove una donna lo scorso 2 settembre ha pagato una colazione al bancone 8 euro. “Sono andata a fare le analisi del sangue, ero a digiuno ed ero molto affamata” racconta Alessandra in alcune storie Instagram. “Quindi sono entrata in un bar dall’arredamento moderno, il primo che ho visto non conoscendo bene la zona”. La cliente ha ordinato un cornetto alla crema, ma non era disponibile: “Si sono offerti di prepararmelo sul momento, ma senza specificare che avrebbe comportato un sovrapprezzo”. La farcitura alla fine è costata un euro in più su un cornetto che ne veniva 2.50.

Passiamo poi al cappuccino. “Mi chiedono se volessi provarlo doppio”, lei accetta: “Pensavo che avrei speso al massimo un euro in più del solito, il normale rincarico per un cappuccino”, racconta. “Mi domandano quale miscela io preferisca, Guatemala o Honduras. Scelgo la seconda”. Alla fine: “Vado a pagare, e mi chiedono 8 euro”. Un conto per la donna inaccettabile, soprattutto perché i prezzi non erano esposti. Per lei si tratta di un prezzo che potrebbe corrispondere a quello di un pranzo.