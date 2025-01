Venerdì 10 gennaio 2025 segna l’inizio di un nuovo anno di proteste, con il primo di 54 scioperi già programmati. I disagi colpiscono soprattutto i mezzi di trasporto pubblico e il settore scolastico, dove il personale docente e ATA aderente al sindacato Csle incrocia le braccia per l’intera giornata su tutto il territorio nazionale. Anche il trasporto aereo subisce interruzioni, coinvolgendo lavoratori di Sea, Airport Handling e Aviation Services in diversi aeroporti, da Milano a Venezia e Pisa.

Sciopero dei trasporti pubblici

A Milano, i lavoratori di ATM sospendono il servizio su metropolitane e linee di superficie dalle 8.45 alle 12.45. A Palermo, lo sciopero si estende dalle 8.30 alle 12.30. Sul fronte ferroviario, il personale di RFI addetto alla manutenzione infrastrutturale si ferma per 24 ore, senza però impattare la circolazione dei treni Trenitalia. A Roma e Napoli, le proteste coinvolgono le reti locali per quattro ore, mentre Venezia non registra adesioni significative, mantenendo i servizi regolari.

Le motivazioni

La protesta nasce dalla denuncia di condizioni economiche e contrattuali critiche, con salari inadeguati e orari di lavoro insostenibili. La Faisa-Confail critica inoltre i contratti collettivi nazionali, considerati incapaci di tutelare i lavoratori.

Scioperi in programma nel 2025

Con 622 scioperi nel 2024, il nuovo anno si prospetta intenso. A gennaio, oltre 50 agitazioni sono già calendarizzate, tra cui quelle dei metalmeccanici (13, 14 e 15 gennaio) e nuovi stop nel settore ferroviario previsti per il weekend del 25 e 26 gennaio.