Le condizioni di salute di Oliviero Toscani, celebre fotografo, si sono gravemente aggravate dopo il ricovero in rianimazione all’ospedale di Cecina. Toscani è stato portato d’urgenza in Pronto Soccorso il 10 gennaio 2025 a causa di un peggioramento dell’amiloidosi, una malattia rara che lo affligge da oltre un anno. Nonostante respiri in autonomia, Toscani non sarebbe più cosciente, secondo quanto riportato da La Repubblica.

La preoccupazione della famiglia

Il quadro clinico è apparso fin da subito molto complesso. Toscani è stato trasferito in ospedale in ambulanza, accompagnato dalla famiglia. La moglie, Kristi Moseng, ex modella norvegese, ha manifestato profonda apprensione, dichiarando: “Sembra una strada senza ritorno”. Nonostante la riservatezza mantenuta dai medici del Pronto Soccorso di Cecina, è chiaro che le condizioni del fotografo sono estremamente critiche.

La lotta contro l’amiloidosi

Oliviero Toscani combatte contro l’amiloidosi dal luglio 2023, quando gli è stata diagnosticata ufficialmente. La malattia, che provoca danni agli organi, ha avuto un impatto devastante sul suo stato di salute, causandogli un drastico calo di peso. Toscani è seguito dalla Fondazione Monasterio di Pisa, un centro specializzato nel trattamento della patologia.

Che cos’è l’amiloidosi

La rara malattia in realtà fa parte di un “gruppo di patologie” che ha un decorso e una sintomatologia differente in base alle proteine implicate nel processo che si accumulano in vari tessuti e organi causandone disfunzioni e insufficienza d’organo che si possono rivelare, purtroppo, fatali. La gravità è determinata da quanti sono gli organi vitali colpiti che, nel caso del fotografo, riguarda principalmente uno scompenso cardiaco: per poterne certificare le cause viene eseguita una biopsia così da poter avere una diagnosi più certa.

I sintomi

Tra le forme più comuni e presente nei Paesi Occidentali ecco l’amiloidosi Al (primaria) che colpisce mediamente dieci persone ogni milione. Si manifesta “con anomalie delle plasmacellule (un tipo di cellule immunitarie che producono anticorpi) che fanno sì che producano quantità eccessive di proteine degli anticorpi dette catene leggere anomale”, spiega il Manuale Msd. La sintomatologia più diffusa prevede affaticamente e perdita di peso ma tutto dipende dalla sede dei depositi delle proteinte. La gravità della patologia avviene soprattutto quando a esserne colpito è direttamente il cuore con insufficienza cardiaca e alterazione del ritmo che causa problemi di respirazione, debolezza e svenimento.