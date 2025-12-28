Oltre 3.500 anni fa, in Calabria, si è verificato il più antico caso di incesto mai documentato al mondo, che ha coinvolto un padre e una figlia vissuti in una comunità dell’Età del Bronzo. I resti sono stati rinvenuti nelle profondità di Grotta della Monaca, sui monti dell’Orsomarso, nel comune di Sant’Agata d’Esaro (Cosenza).

Lo studio, pubblicato su Communications Biology, è firmato da un gruppo internazionale guidato dall’Università di Bologna e dall’Istituto Max Planck per l’antropologia evolutiva di Lipsia, in Germania. Il team ha analizzato il Dna antico estratto da ossa e denti di oltre 20 individui presenti nella grotta, utilizzata per millenni come miniera, rifugio e luogo di sepoltura.

Francesco Fontani, primo autore dello studio, spiega: “La nostra analisi mostra che la popolazione di Grotta della Monaca aveva forti affinità genetiche con le popolazioni della prima Età del Bronzo della Sicilia, ma si distingueva per l’assenza di influssi genetici orientali, presenti invece nelle comunità siciliane coeve”.

Dalle sepolture, i ricercatori hanno ricostruito alberi genealogici parziali. “Abbiamo identificato un caso eccezionale di unione riproduttiva tra genitore e figlio, la prima evidenza genetica di questo tipo mai documentata in un contesto archeologico”, continua Fontani che poi sottolinea: “È un dato straordinario, ma di complessa interpretazione, che non va letto solo in chiave biologica, ma anche culturale. Potrebbe riflettere un atto di violenza, ma anche un comportamento socialmente tollerato, o una tradizione particolare. Sicuramente rappresentava una deviazione sostanziale rispetto alla norma”.

L’analisi genomica rivela inoltre che, pur vivendo in un’area montuosa, gli individui di Grotta della Monaca mostravano segnali di mobilità e affinità con popolazioni dell’Italia centro-settentrionale.