La prossima settimana Francis Kaufmann, il 46enne accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, sarà in Italia. L’uomo, dopo il via libera dei giudici di Larissa, in Grecia, non ha presentato ricorso in appello, facendo così accelerare le procedure di trasferimento a Roma, dove i pm gli contestano di avere ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda.

Kaufmann non ha fatto appello

Una volta atterrato in Italia, all’indagato verrà notificata l’ordinanza di custodia cautelare, e poi il gip, entro cinque giorni, dovrà fissare l’interrogatorio di garanzia in carcere.

Un confronto che arriverà entro la metà di luglio e sarà il secondo dopo quello svolto in videocollegamento dalla Grecia e in cui Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere limitandosi a dichiarare la sua innocenza.

Gli verrà prelevato il Dna

Nell’attività istruttoria disposta dai pm di piazzale Clodio, che contestano all’indagato di avere strangolato la bimba il 6 giugno scorso, a Kaufmann verrà prelevato il Dna per compararlo con quello di Andromeda.

Per le cause del decesso di Anastasia, invece, gli inquirenti sono in attesa degli esami istologici effettuati nell’ambito dell’autopsia, ma chi indaga non esclude che la 28enne russa possa essere stata uccisa dall’uomo tra il 3 e il 4 giugno, sempre all’interno del parco, per soffocamento, forse utilizzando proprio il telo di plastica nero sotto il quale è stata trovata il 7 giugno.

Al momento non hanno fornito risultati le ricerche effettuate anche nel Tevere del trolley con gli effetti personali delle due vittime, di cui Kaufmann si sarebbe sbarazzato nei giorni successivi ai delitti. Sommozzatori hanno svolto verifiche anche nella zona di ponte Garibaldi, non lontano da dove l’uomo è stato visto per l’ultima volta prima della sua fuga in Grecia.

L’indagine parallela sui finanziamenti pubblici

Parallelamente all’indagine sugli omicidi viaggiano gli accertamenti relativi a un’ipotesi di truffa legata ai finanziamenti pubblici che Kaufmann, con l’alias Rexal Ford, ha ottenuto con una società di produzione con sede ai Parioli per la realizzazione del film Stelle della Notte, pellicola poi mai distribuita.

Chi indaga ha acquisito nei giorni scorsi la documentazione presso la Direzione Cinema del Ministero della Cultura. Gli inquirenti hanno l’obiettivo di chiarire se quel denaro sia stato solo deliberato o effettivamente elargito, e soprattutto a chi.

Un segmento di indagine che sta muovendo i primissimi passi e in cui il californiano potrebbe comparire addirittura come parte lesa di una truffa o tentata truffa ai danni dello Stato.