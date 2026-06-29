L’Europa è intrappolata sotto una eccezionale cupola di calore che ha spinto i termometri a livelli record. Secondo l’analisi del meteorologo Mattia Gussoni de ilMeteo.it, le giornate di lunedì 29 e martedì 30 giugno saranno ancora segnate da un’afa intensa su gran parte d’Italia, con picchi superiori ai 36-37°C al Centro-Nord.

Tuttavia, i primi segnali di cambiamento si manifesteranno già dal pomeriggio di oggi, 29 giugno, con temporali sempre più frequenti sull’arco alpino e locali sconfinamenti verso le pianure di Piemonte e Lombardia, causati dall’enorme energia termica accumulata in atmosfera.

La svolta di luglio e il rischio di fenomeni estremi

La vera svolta meteorologica è attesa per mercoledì 1 luglio, quando un fronte perturbato proveniente dal Nord Europa investirà la penisola. Lo scontro termico tra le correnti fresche settentrionali e l’aria caldo-umida del Mediterraneo rischia di innescare celle temporalesche particolarmente violente.

Gli esperti avvertono del rischio concreto di grandinate intense e downburst, ovvero raffiche di vento lineari di eccezionale forza. Il maltempo colpirà inizialmente le regioni del Nord, per poi estendersi a parte del Centro-Sud, prima del successivo ritorno dell’anticiclone africano.

L’allarme in Francia e le previsioni per luglio

Nel frattempo, la Francia respira grazie a un calo termico, con Parigi che si è svegliata a 14 gradi. Questa tregua arriva dopo undici giorni infernali che hanno causato oltre mille decessi in eccesso. Nonostante il refrigerio temporaneo, il direttore della Protezione Civile, Julien Marion, avverte che gli effetti sanitari dell’afa si faranno sentire ancora a lungo.

Inoltre, Météo France frena gli entusiasmi: i modelli previsionali indicano che una nuova e massiccia ondata di caldo estremo potrebbe colpire il Paese e le Isole Britanniche già nella settimana dal 6 al 13 luglio.