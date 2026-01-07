Marin Jelenic, il 36enne croato fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l’accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, si trovava negli ultimi giorni del 2025 a Pavia.

Sostava abitualmente alla stazione di Pavia

Il 30 dicembre le forze dell’ordine lo hanno trovato in possesso di un coltello di 24 centimetri: l’arma gli è stata sequestrata, è stato denunciato e poi rimesso in libertà.

Alcuni automobilisti sostengono di averlo visto a Pavia anche nei giorni precedenti, nella zona di piazza Minerva.

Quella di Pavia è una delle stazioni ferroviarie dove il croato abitualmente sostava durante i suoi continui spostamenti sui treni.