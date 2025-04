Nuovi sviluppi emergono nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Sui frammenti di due unghie della vittima è stato individuato un DNA maschile “perfettamente sovrapponibile” a quello di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. Questo elemento potrebbe riaprire il caso, dopo che Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio. Le nuove analisi sono state affidate al genetista Carlo Previderé dalla Procura di Pavia, che ha esaminato i reperti forniti dai carabinieri di Milano.

Le analisi e i risultati

La consulenza, lunga 60 pagine, ha evidenziato la presenza di cinque differenti aplotipi Y, riconducibili ad altrettante linee maschili. Le tracce genetiche sono state trovate sul quinto dito della mano destra e su tre dita della mano sinistra. Quattro di questi aplotipi non corrispondono a nessuno dei soggetti esaminati, mentre uno è risultato compatibile con quello individuato nella consulenza di Matteo Fabbri, che anni fa aveva analizzato campioni riconducibili a Sempio.

Le implicazioni giudiziarie

Il DNA di Sempio era stato estratto in passato da alcuni oggetti, come un cucchiaino, una tazzina e una bottiglietta d’acqua. Ora, il confronto con le nuove tracce rinvenute conferma una compatibilità con quelle trovate sulla mano destra e sul primo dito della mano sinistra di Chiara Poggi. Tuttavia, le analisi escludono qualsiasi collegamento tra Sempio, Stasi e la traccia individuata sul quarto dito della mano sinistra della vittima. Questo nuovo elemento sarà ora al centro dell’incidente probatorio, che includerà anche l’esame del DNA prelevato direttamente a Sempio il 13 marzo scorso.