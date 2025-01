Un uomo di 38 anni, Marco Magagna, è stato ucciso con una coltellata al torace la notte scorsa in un appartamento in Brianza. Ad ammazzarlo è stata la compagna, una donna di 33 anni, intorno alle 2.30, in via Tonale a Bovisio Masciago (Monza).

“Mi ha aggredita e mi sono difesa”

L’aggressione sarebbe scattata al culmine di una lite. La donna è stata poi fermata dai carabinieri e portata in caserma per essere sentita.

Era stata proprio lei ad avvertire le forze dell’ordine, cui avrebbe confidato di essere stata picchiata. “Mi ha aggredita e mi sono difesa”, avrebbe dichiarato.

Come si legge in una nota stampa diffusa dalle forze dell’ordine, avrebbe impugnato un coltello e lo avrebbe colpito al petto. Una sola coltellata è stata sufficiente, vani i tentativi di rianimare Magagna.