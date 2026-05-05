Prosegue senza sosta l’allarme legato agli omogeneizzati per bambini del marchio HiPP contaminati con veleno per topi. Dopo il ritrovamento e il ritiro di cinque vasetti compromessi, resta ancora in circolazione un sesto prodotto non individuato, che continua a preoccupare sia gli inquirenti sia migliaia di famiglie.

Il rischio è concreto: quel vasetto potrebbe essere già stato acquistato e, nel peggiore dei casi, consumato inconsapevolmente. Una prospettiva che tiene alta la tensione, soprattutto considerando la vulnerabilità dei destinatari di questi alimenti, ovvero i neonati.

I rischi letali del veleno per topi

La sostanza utilizzata è estremamente pericolosa, anche in quantità minime. Il veleno per topi agisce come anticoagulante, interferendo con il ciclo della vitamina K e provocando gravi emorragie interne. Nei bambini piccoli, un’esposizione anche ridotta può avere conseguenze devastanti e potenzialmente fatali.

Proprio questa pericolosità era parte integrante del piano criminale ideato dal responsabile, un uomo di 39 anni di nazionalità austriaca, arrestato nei giorni scorsi. L’obiettivo era chiaro: sfruttare la paura per ottenere un ingente guadagno economico.

Il ricatto e le accuse in evoluzione

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe tentato di estorcere due milioni di euro in criptovalute alla HiPP, minacciando di ampliare ulteriormente la contaminazione degli alimenti destinati all’infanzia. Un piano che ha scatenato un’immediata risposta delle autorità.

Dopo l’arresto, il sospettato è stato inizialmente trasferito nel carcere di Salisburgo e successivamente nella struttura detentiva di Eisenstadt. Nelle prossime ore sarà cruciale l’esito degli esami tossicologici, che stabiliranno con precisione la letalità della sostanza utilizzata.

Questo elemento potrebbe cambiare significativamente il quadro giudiziario: l’accusa, al momento di tentata lesione grave, potrebbe essere aggravata fino a configurare un tentato omicidio plurimo. Nel frattempo, resta alta l’allerta per rintracciare il vasetto mancante e scongiurare il peggio.