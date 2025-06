Un video scioccante, girato da un residente nel quartiere Fleming a Roma, mostra tre operai intenti a sniffare cocaina all’interno di un cantiere stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 7 del mattino in via Bevagna, dove sono in corso i lavori di ampliamento dei marciapiedi. Le immagini, pubblicate da Il Messaggero, documentano con chiarezza il comportamento degli uomini: uno di loro suddivide la sostanza in tre strisce sopra un foglio, per poi sniffare. Subito dopo, la banconota utilizzata viene passata agli altri due colleghi. La scena avviene alla luce del giorno, sotto gli occhi increduli dei residenti.

Tra ironia e timore, l’indignazione dei cittadini

La situazione prende una piega surreale quando sul posto arriva un pullman della polizia, il cui autista si lascia dirigere dagli stessi operai che pochi istanti prima avevano assunto la droga. “Che paura!”, si sente ironizzare nel video. I residenti sono indignati. Una donna racconta: “Lavorano qui da venti giorni, li ho notati solo per i clacson insistenti. Chissà quante volte è già successo”. Un’altra aggiunge: “È vergognoso. È anche pericoloso: dopo aver sniffato, uno di loro si è messo alla guida dell’escavatore con il martello pneumatico. Poteva succedere una tragedia”.