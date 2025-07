Nuova tragedia sul lavoro. A Massa Lubrense, in provincia di Napoli, Mercoledì 16 luglio un operaio di 58 anni, mentre installava un impianto di climatizzazione in via Pontone, ha perso l’equilibrio ed è caduto precipitando con la schiena su un cordolo di cemento. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

Una caduta di sei metri

L’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, stava installando un climatizzatore quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un altezza di sei metri, una caduta che gli è stata fatale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, il Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. I rilievi sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma è attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti.