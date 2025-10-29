Continua a salire il numero delle vittime della più sanguinosa operazione di polizia nella storia delle favelas di Rio de Janeiro. Almeno 74 corpi raccolti nelle ultime ore dai residenti nelle comunità che compongono i complessi di Alemão e Penha si aggiungono ai 60 cadaveri di presunti trafficanti e ai quattro poliziotti morti durante i raid, portando il bilancio complessivo a 138 morti. I corpi si trovano soprattutto nella collina della Misericordia, zona di fitta vegetazione dove si sono concentrati gli scontri più feroci.

A spiegare le dinamiche dell’operazione è stato il segretario della polizia militare, Marcelo Menezes, in conferenza stampa: “Prevedendo la fuga dei presunti trafficanti verso la regione in cima alla collina – dove si è sviluppata la favela – dopo l’arrivo dei primi mezzi militari agli ingressi principali, le forze di sicurezza hanno organizzato proprio in quest’area un ‘muro’ di contenimento da parte degli agenti del Battaglione delle operazioni speciali (Bope)”. Gli scontri sono durati ore, aggravando il bilancio delle vittime, mentre i sospettati che si sono arresi sono stati arrestati.

I corpi raccolti dai residenti e le indagini

Al termine delle operazioni, nessuna autorità ha raggiunto l’area: sono stati i residenti a raccogliere i corpi, esposti in piazza São Lucas per facilitare il riconoscimento tramite tatuaggi e abiti. Le salme saranno poi trasferite all’istituto medico legale per ulteriori perizie. Le indagini dovranno chiarire se tutti i deceduti avessero legami con il Comando Vermelho o se siano stati colpiti da pallottole vaganti. Menezes ha dichiarato che “i danni collaterali sono stati contenuti”, confermando che le operazioni miravano a limitare le perdite tra i civili pur fronteggiando un gruppo armato altamente organizzato.